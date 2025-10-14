Hamas anuncia entrega de mais quatro a seis corpos de reféns

Um alto dirigente do Hamas disse à agência France-Presse (AFP) que serão entregues "quatro a seis corpos de prisioneiros israelitas esta noite", uma informação corroborada à agência noticiosa por outra fonte próxima da equipa de negociação do grupo palestiniano.

Ao mesmo tempo, o Exército israelita anunciou em comunicado que a Cruz Vermelha já se dirigia para um ponto de recolha no norte da Faixa de Gaza, onde espera receber "vários caixões de reféns mortos".