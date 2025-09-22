Hamas divulga vídeo de refém germano-israelita retido em Gaza

O jovem - residente na aldeia de Lavon, no norte de Israel - surge pela segunda vez este mês em imagens divulgadas pelas brigadas Izz al-Din al-Qassam.

O Fórum das Famílias de Reféns identificou-o e apelou aos meios de comunicação social para não divulgarem a sua fotografia nem excertos do vídeo.

Nas imagens, Ohel, envergando uma t-shirt preta, dirige-se ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pedindo-lhe que garanta a libertação dos reféns ainda detidos em Gaza.

Ohel pede também à família para manter os protestos contra o governo.

Alon Ohel foi capturado após participar no festival de música Supernova, no sul de Israel, juntamente com outros três jovens.

No início deste mês, o Hamas já tinha divulgado um vídeo em que Ohel aparecia ao lado de outro refém, Guy Gilboa-Dalal.

Segundo dados israelitas, 251 pessoas foram raptadas a 07 de outubro, das quais 47 permanecem em Gaza, incluindo 25 que são dadas como mortas pelo Exército.

O ataque causou 1.219 mortos em Israel, na maioria civis, enquanto a ofensiva militar israelita em Gaza já provocou 65.344 mortos, também sobretudo civis, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, cujos números são considerados credíveis pela ONU.