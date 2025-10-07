Hamas quer a libertação do político palestiniano Marwan Barghouthi

Desde segunda-feira que as negociações decorrem na estância balnear egípcia de Sharm el-Sheikh, com base no plano do presidente americano Donald Trump, que prevê um cessar-fogo em Gaza, a libertação dos reféns raptados durante o ataque de 07 de outubro em troca de prisioneiros palestinianos, a retirada faseada do exército israelita de Gaza e o desarmamento do Hamas.

A Al-Qahera News anunciou o início das negociações através do Egito sobre "as listas de prisioneiros palestinianos que devem ser libertados das prisões israelitas segundo o acordo de troca".

Entre os nomes dos prisioneiros mencionados na lista está Marwan Barghouthi, e outras figuras palestinianas, como AhmadSaadat, Hassan Salamé e Abbas Al-Sayyed, segundo a mesma fonte.

Antigo alto dirigente do partido palestiniano Fatah, condenado a prisão perpétua por homicídios, Marwan Barghouthi foi detido em 2002 por Israel e condenado em 2004. Considerado um "terrorista" por Israel, o político palestiniano foi condenado a cinco penas de prisão perpétua por homicídios, pelo seu papel na segunda Intifada (levante palestiniano entre 2000-2005).

Mas este prisioneiro continua a ser uma personalidade política muito popular nos territórios palestinianos, segundo inquéritos locais.

No domingo, o movimento islamista palestiniano afirmou a sua vontade de chegar a um acordo para pôr fim à guerra em Gaza e proceder a uma troca "imediata" de reféns e prisioneiros com Israel.