Hamas rejeita qualquer presença militar em terras palestinianas

Vários camiões de ajuda humanitária começaram a atravessar um cais recém-construído pelos EUA e, através deste, entraram em Gaza pela primeira vez, na sexta-feira.A passagem destes comboios de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza acontece numa altura em que as restrições israelitas às passagens de fronteira e os intensos combates têm dificultado a entrega de alimentos e outros mantimentos à população palestiniana. Contudo,Entretanto, as autoridades israelitas confirmaram que pelo menos seis pessoas morreram nos ataques israelitas ao campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza.

E segundo agências noticiosas, um ataque aéreo israelita no sul do Líbano matou Sharhabil al-Sayed, um oficial do Hamas responsável pelas operações do grupo terrorista no país.









C/agências