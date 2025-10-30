Hamas vai entregar hoje corpos de dois presumíveis reféns em Gaza 

"No âmbito do acordo de troca de prisioneiros #TormentaDeAlAqsa, as Brigadas al-Qasam entregarão os corpos de dois prisioneiros israelitas às 16:00, hora de Gaza", indica o comunicado divulgado pelo braço armado do Hamas, na rede social Telegram.

A confirmar tratar-se dos corpos de dois reféns, o movimento de resistência islâmica restitui os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza.