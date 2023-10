Hezbollah anuncia novos lançamentos de mísseis contra alvos militares

Combatentes do Hezbollah atingiram hoje à tarde "com armas apropriadas" equipamento técnico que estava a ser utilizado em três postos militares diferentes no norte de Israel, declarou o grupo xiita em vários comunicados, afirmando ter conseguido realizar "ataques certeiros" em todos os casos.

O grupo reivindicou também dois lançamentos de mísseis teledirigidos contra o mesmo tipo de alvo noutras duas posições israelitas próximas da fronteira entre o Líbano e Israel.

Desde 08 de outubro, o movimento armado libanês e as tropas israelitas estão envolvidos em intenso fogo cruzado nas zonas fronteiriças, onde também ocorreram ataques a Israel reivindicados por fações palestinianas presentes no território libanês.

A violência continua a intensificar-se, com ambas as partes a atacarem alvos cada vez mais distantes da fronteira, embora ainda dentro de um determinado raio, e com ações tão significativas como o abate de um `drone` (aeronave não-tripulada) israelita no domingo, com um míssil terra-ar disparado pelo Hezbollah.

A escalada do conflito em curso tem suscitado o medo de que o Líbano possa tornar-se uma segunda frente na guerra entre Israel e a Faixa de Gaza -- desencadeada a 07 de outubro por um ataque surpresa do movimento islamita palestiniano Hamas a território israelita, que fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis.

Israel está desde então a retaliar com fortes bombardeamentos, tendo já feito, segundo as autoridades locais, pelo menos 8.306 mortos, cerca de metade dos quais são crianças.

O Governo libanês tem-se desdobrado em contactos diplomáticos no país e no estrangeiro, para tentar evitar tornar-se uma segunda frente do conflito.

O líder do Hezbollah, o clérigo Hassan Nasrala, proferirá na sexta-feira o seu primeiro discurso desde o início da violência, costumando as suas intervenções ser transmitidas por estações televisivas pró-xiitas e em ecrãs gigantes durante eventos organizados pelo próprio grupo.

Desde a guerra travada contra Israel em 2006, Nasrala vive em local desconhecido e há anos que não aparece em público.