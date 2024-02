Hezbollah reivindica ataque contra base de vigilância aérea israelita

O movimento armado realçou, em comunicado, que o ataque foi executado pelas 19:30 (17:30 em Lisboa) com foguetes do tipo `Falaq`, introduzidos na batalha nas últimas semanas, tendo como alvo a importante Base de Vigilância Aérea Meron.

O lançamento foi uma resposta aos "ataques sionistas contra aldeias e civis, o mais recente dos quais foi a agressão contra a cidade de Nabatieh".

Três horas antes do ataque do Hezbollah, três pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque israelita com `drone` contra um veículo que passava pelo centro de Nabatieh, uma cidade distante da fronteira entre os dois países e que não havia sido atacada até agora, adiantou a Agência Nacional de Notícias (ANN).

A agência estatal libanesa indicou que o `drone` disparou um primeiro míssil sem conseguir atingir o carro, enquanto um segundo projétil atingiu o alvo quando os seus dois ocupantes tentavam sair, ferindo ambos e um transeunte.

Este tipo de bombardeamentos dirigidos a veículos são geralmente ataques direcionados contra membros do Hezbollah, mas o grupo não anunciou quaisquer novas vítimas nas suas fileiras até agora.

Já o Exército israelita mencionou Nabatieh entre as zonas que atacou hoje e que teve como alvo um camião com armas, infraestruturas ou uma instalação militar do movimento libanês, sem apresentar mais detalhes.

O fogo cruzado decorre desde 08 de outubro, em reação do Hezbollah à guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, naquela que é a pior escalada de violência desde a guerra travada por ambos no verão de 2006.

Depois de ter recentemente reduzido o seu número de ataques diários, o Hezbollah assumiu hoje a responsabilidade por oito ações diferentes contra alvos militares israelitas, incluindo pelo menos três lançamentos de mísseis e dois lançamentos de foguetes do tipo `Falaq`.

Segundo comunicados divulgados pelo grupo, um dos lançamentos de hoje foi realizado com mísseis `Burkan` de alto calibre, com capacidade para transportar ogivas de até meia tonelada.

Até agora, a base de Meron só tinha sido atacada em outras duas ocasiões desde o início do fogo cruzado, uma delas no início de janeiro passado em resposta ao assassinato do número dois do movimento islâmico palestiniano Hamas, Saleh al Arouri, nos arredores de Beirute.

O Hezbollah garantiu então que este centro é o único destinado à "administração, vigilância e controlo aéreo" no norte de Israel, e afirmou que o Estado judeu só dispõe de outras instalações deste tipo no sul do país.

A ofensiva de Israel provocou até ao momento mais de 27.800 mortos e 61.317 feridos na Faixa de Gaza, de acordo com dados do ministério da Saúde local controlado pelo Hamas.

No ataque do Hamas a território israelita em 07 de outubro foram mortas 1.140 pessoas, na sua maioria civis mas também perto de 400 militares, segundo os últimos números oficiais israelitas. Cerca de 240 civis e militares foram sequestrados, com Israel a indicar que 127 permanecem na Faixa de Gaza.