Houthis atacam sede do Governo do Iémen e fazem pelo menos quatro mortos

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O Ministério da Informação adiantou que entre as vítimas estão dois guarda-costas do primeiro-ministro do Governo iemenita, Shaya al-Zindani.O Governo iemenita, que se refugiou em Aden em 2015 depois de ter sido expulso da capital, Sanaa, pelos Houthis, "continua a desempenhar as suas funções", garantiu o primeiro-ministro, Shaya Mohsen Zindani, nas redes sociais., causando vítimas entre os "membros da equipa de segurança".Por sua vez, o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Sarea, confirmou em comunicado que os rebeldes atacaram o complexo, mas especificou que a, numa referência à coligação militar liderada por Riade que intervém no Iémen desde 2015.Na nota, o porta-voz reiterou os objetivos do grupo: "Atacar as concentrações de tropas sauditas onde quer que se encontrem e considerar qualquer presença militar do inimigo saudita como um alvo legítimo para as nossas forças, independentemente da sua localização".O complexo é composto por vários edifícios e moradias com vista para o Golfo de Aden, sendo um dos monumentos políticos e históricos mais destacados da cidade, agora ameaçada pelos Houthis, na sua campanha para assumir o controlo das zonas costeiras do Iémen que estão nas mãos das forças pró-governamentais.O Exército iemenita, por sua vez, mantém uma contraofensiva que conta com a cobertura aérea da Arábia Saudita, país que também é alvo de ataques dos Houthis devido à sua participação na guerra do Iémen desde 2015, liderando uma coligação militar de apoio ao Governo internacionalmente reconhecido.