Houthis reivindicam ataque contra porta-aviões dos EUA

Já esta segunda-feira, assumiram a responsabilidade por um "segundo" ataque ao porta-aviões no norte do Mar Vermelho, dizendo que o tinham como alvo "inúmeros mísseis balísticos e de cruzeiro, bem como drones, num combate que durou várias horas", de acordo com a imprensa ligada aos Houthis, os rebeldes assumiram esta manhã a responsabilidade por um novo ataque contra um porta-aviões no norte do Mar Vermelho, dizendo que o tinham alvejado com "inúmeros mísseis balísticos e de cruzeiro, bem como drones, num combate que durou várias horas".

No domingo, os Houthis já tinham reivindicado a autoria de um primeiro ataque contra um porta-aviões norte-americano, o USS Harry S. Truman, no mar Vermelho, com mísseis e um drone.

Os Estados Unidos não confirmaram até ao momento estes ataques.

O líder dos rebeldes prometeu no domingo atacar navios de carga norte-americanos no mar Vermelho e apelou aos iemenitas para que se reunissem "aos milhões" para protestar contra os ataques norte-americanos de sábado.

As Nações Unidas apelaram no domingo aos Estados Unidos e aos rebeldes Houthis no Iémen para cessarem os seus ataques, após uma escalada militar que "corre o risco de exacerbar as tensões regionais" entre Washington e este movimento apoiado pelo Irão, disse o porta-voz do secretário-geral António Guterres.

"Apelamos à máxima contenção e à cessação de todas as atividades militares", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, em comunicado.

O Comando Central do exército dos EUA (Centcom), responsável pelo Médio Oriente, disse no domingo que iria continuar os ataques contra os Houthis pelo segundo dia consecutivo.