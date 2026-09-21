Iémen pede ajuda aos EUA contra os Houthis. Trump não se compromete com apoio

Iémen pede ajuda aos EUA contra os Houthis. Trump não se compromete com apoio

Donald Trump conversou, via telefone, com o presidente do Iémen no domingo, sobre os avanços dos Houthis, apoiados pelo Irão, ao longo do estreito de Bab Al-Mandab.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Rashad al-Alimi apelou aos Estados Unidos por apoio na luta contra os Houthis, segundo uma fonte próxima. O presidente norte-americano manifestou solidariedade ao homólogo após a ofensiva das milícias houthis, que lhes permitiu controlar grande parte do Iémen, mas não prometeu apoio militar.

A Casa Branca e o ministro da Informação do Iémen não confirmaram, até agora, estas informações.

Contudo, Trump afirmou publicamente que Washington está em contato ⁠com os houthis e que o grupo declarou que não atacará a navegação norte-americana. O presidente dos EUA já tinha rejeitado pedidos da Arábia Saudita por apoio militar contra os houthis.

Nas últimas semanas, os militantes houthis envolveram-se no conflito no Médio Oriente, assumindo o controlo de uma faixa do litoral do Mar Vermelho, atacando até a capital saudita.

Este novo avanço dos houthis ocorre num momento em que a Arábia Saudita mobiliza caças e mísseis num esforço para conter o progresso do grupo militante em direção ao sul, rumo à cidade portuária de Aden, onde está sediado o governo iemenita reconhecido internacionalmente.
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