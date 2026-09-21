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Guerra no Médio Oriente
Iémen pede ajuda aos EUA contra os Houthis. Trump não se compromete com apoio
Donald Trump conversou, via telefone, com o presidente do Iémen no domingo, sobre os avanços dos Houthis, apoiados pelo Irão, ao longo do estreito de Bab Al-Mandab.
Rashad al-Alimi apelou aos Estados Unidos por apoio na luta contra os Houthis, segundo uma fonte próxima. O presidente norte-americano manifestou solidariedade ao homólogo após a ofensiva das milícias houthis, que lhes permitiu controlar grande parte do Iémen, mas não prometeu apoio militar.
A Casa Branca e o ministro da Informação do Iémen não confirmaram, até agora, estas informações.
Contudo, Trump afirmou publicamente que Washington está em contato com os houthis e que o grupo declarou que não atacará a navegação norte-americana. O presidente dos EUA já tinha rejeitado pedidos da Arábia Saudita por apoio militar contra os houthis.
Nas últimas semanas, os militantes houthis envolveram-se no conflito no Médio Oriente, assumindo o controlo de uma faixa do litoral do Mar Vermelho, atacando até a capital saudita.
Este novo avanço dos houthis ocorre num momento em que a Arábia Saudita mobiliza caças e mísseis num esforço para conter o progresso do grupo militante em direção ao sul, rumo à cidade portuária de Aden, onde está sediado o governo iemenita reconhecido internacionalmente.
A Casa Branca e o ministro da Informação do Iémen não confirmaram, até agora, estas informações.
Contudo, Trump afirmou publicamente que Washington está em contato com os houthis e que o grupo declarou que não atacará a navegação norte-americana. O presidente dos EUA já tinha rejeitado pedidos da Arábia Saudita por apoio militar contra os houthis.
Nas últimas semanas, os militantes houthis envolveram-se no conflito no Médio Oriente, assumindo o controlo de uma faixa do litoral do Mar Vermelho, atacando até a capital saudita.
Este novo avanço dos houthis ocorre num momento em que a Arábia Saudita mobiliza caças e mísseis num esforço para conter o progresso do grupo militante em direção ao sul, rumo à cidade portuária de Aden, onde está sediado o governo iemenita reconhecido internacionalmente.