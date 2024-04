Incidente "preocupante" com navio. Embaixador português vai reunir-se com ministro iraniano

“Hoje mesmo de manhã,, tendo marcado para amanhã de manhã”, avançou este sábado aos jornalistas Paulo Rangel.O ministro do novo Governo de Luís Montenegro disse ainda ser obrigação de Portugal “reclamar a libertação imediata do navio e de todos os tripulantes e o tratamento condigno, segundo o direito internacional”, o que foi feito “imediatamente”, assim que Lisboa ficou a par do sucedido.

Segundo o MNE, os ocupantes do navio são maioritariamente de nacionalidade indiana (17), havendo também paquistaneses, um russo e um cidadão europeu, estoniano.

“A situação é preocupante, porque ocorre no contexto de uma situação de alta tensão no Médio Oriente”, frisou Rangel.Por essa razão, Portugal vai exigir mais uma vez no domingo, através do embaixador de Portugal no Irão, a “libertação imediata dos tripulantes e também do navio, que devia retomar a sua rota”., adiantou.O MNE explicou ainda que o país está “em estreita cooperação com o Serviço Europeu de Ação Externa (…) e com uma série de parceiros de Portugal, membros da UE e fora da UE” que também estão preocupados com a situação.

MNE pede a portugueses que evitem deslocações

Paulo Rangel aproveitou para pedir a todos os portugueses queou, caso lá se encontrem, “designadamente no território de Israel, e que possam regressar”, que “cumpram com rigor todas as instruções dadas pelas autoridades locais”.A Guarda Revolucionária do Irão apreendeu este sábado um navio de carga com bandeira portuguesa, ligado a Israel, junto ao Estreito de Ormuz. A informação foi avançada pela agência iraniana IRNA, poucos dias depois de Teerão ter ameaçado fechar aquela área ao tráfego marítimo.Segundo a IRNA,Esta força paramilitar iraniana promoveu assaltos semelhantes no passado.