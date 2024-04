Lisboa acompanha situação. Irão apreende navio de bandeira portuguesa no Estreito de Ormuz

Segundo a IRNA,. Esta força paramilitar iraniana promoveu assaltos semelhantes no passado.As agências de segurança marítima tinham já informado que um navio fora abordado e apreendido pelas "autoridades regionais" na zona de Ormuz, situada entre os Emirados Árabes Unidos e o Irão.

O navio Aries foi alugado pela empresa de navegação MSC à Gortal Shipping, uma afiliada da Zodiac Maritime, explicou entretanto a Zodiac em comunicado, acrescentando que a MSC é responsável por todas as actividades do navio.





A Zodiac Maritime é parcialmente detida pelo empresário e bilionário israelita Eyal Ofer.

"Lamentamos confirmar que o MSC Aries, propriedade da Gortal Shipping Inc, afiliada à Zodiac Maritime, e fretado pela MSC, foi abordado pelas autoridades iranianas de helicóptero" e, adiantou a Mediterranean Shipping Company (MSC) à agência France-Presse.Na terça-feira, o chefe naval da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, tinha avançado que. Segundo este responsável, Teerão vê como uma ameaça a presença de Israel nos Emirados Árabes Unidos.

Não há portugueses a bordo

O Governo português também já confirmou o apresamento do navio, dizendo estar a acompanhar a situação e. O executivo disse ainda ter pedido esclarecimentos a Teerão.Numa nota à imprensa, o Ministério português dos Negócios Estrangeiros confirmou tratar-se de um navio de carga,, sendo a empresa proprietária a Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres.No comunicado é indicado que o acompanhamento da situação está a ser feito sob coordenação direta do gabinete do primeiro-ministro, envolvendo os ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Presidência, da Defesa Nacional e da Economia."Não há registo de cidadãos portugueses a bordo, seja tripulação ou comando., tendo pedido esclarecimentos e solicitado informações adicionais", refere o Governo de Luís Montenegro.

Escalada de tensões

O incidente deste sábado ocorre num contexto de crescentes tensões regionais, nomeadamente desde o início da campanha israelita em Gaza, em outubro. Tanto Israel como os Estados Unidos, seu aliado, têm entrado em confronto com grupos alinhados com o Irão no Líbano, Síria, Iraque e Iémen.

Desde 2019 que o Irão tem sido acusado de estar envolvido em vários assaltos e ataques a navios na zona do golfo de Omã, por onde passa cerca de um quinto de todo o petróleo comercializado no mundo.

, capital da Síria, no passado dia 1 de abril, que mataram sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo dois comandantes superiores.O presidente norte-americano,e deu instruções a Teerão para não o fazer.Reagindo à apreensão do navio MSC Aries, Daniel Hagari, porta-voz militar de Israel, assegurou que "o Irão vai sofrer as consequências se optar por uma nova escalada desta situação".

c/ agências