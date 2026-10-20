Irão diz ter abatido drone dos EUA sobre o estreito de Ormuz

Segundo um comunicado da força militar de elite iraniana, citado pela emissora estatal IRIB, um drone MQ-9 foi abatido pelos sistemas de defesa aérea, sem adiantar mais pormenores.

O incidente ocorre num contexto de intensificação, nas últimas semanas, dos ataques do Irão contra navios e petroleiros que tentavam atravessar o estreito de Ormuz pela rota estabelecida, junto à costa de Omã.

Na segunda-feira, a Guarda Revolucionária informou que um petroleiro foi atingido por uma explosão, a que se seguiu um incêndio, depois de atingir uma mina naval, quando tentava sair do estreito por uma rota "não autorizada".

O relato surge na sequência do anúncio, feito no sábado, de incidentes semelhantes a envolver outros dois superpetroleiros.

A República Islâmica mantém o estreito de Ormuz fechado desde o início da guerra desencadeada pelos EUA e por Israel, a 28 de fevereiro.

O país utiliza a passagem, por onde transitava 20% do petróleo mundial antes do conflito, como medida de pressão contra Washington.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghaei, alertou na semana passada que a navegação pelo estreito de Ormuz não será segura enquanto os EUA não puserem fim à guerra e ao bloqueio dos portos iranianos.

Por sua vez, os EUA afirmam que controlam o estreito e que o comércio de petróleo na região atingiu níveis próximos dos registados antes da guerra.

As forças norte-americanas mantêm, por sua vez, um bloqueio naval aos portos e navios iranianos e intensificaram as sanções contra a República Islâmica no âmbito da operação "Pária Económico", com a qual procuram cortar "todas as opções económicas" do Irão e forçar a sua rendição na guerra.