Irão. Guarda Revolucionária ameaça cobrar pelo uso de cabos submarinos no Estreito de Ormuz

Numa mensagem publicada através do Telegram, os guardas revolucionários afirmam que tal decisão seria tomada em nome da "soberania absoluta" do Irão sobre as suas águas territoriais.





O país poderá declarar que "todos os cabos de fibra ótica que atravessam o estreito estão sujeitos a licenças, monitorização e portagens".





Qualquer interrupção nesta infraestrutura custaria à economia global "centenas de milhões de dólares por dia", acrescenta a Guarda Revolucionária do Irão.





c/ agências