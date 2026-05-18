Teerão formaliza criação de organismo para gerir Estreito de Ormuz



Desde o início da guerra, que começou no final de fevereiro com uma ofensiva conjunta dos EUA e de Israel, o Irão insiste que o tráfego no estreito "não regressará ao seu estado pré-guerra".

Por seu lado, os Estados Unidos mantêm o seu próprio bloqueio aos portos iranianos, apesar do frágil cessar-fogo que entrou em vigor a 8 de abril.





c/agências

A Autoridade dos Estreitos do Golfo Pérsico (PGSA) tem agora uma conta oficial, através da qual fornecerá "atualizações em tempo real sobre as operações" no estreito. O anúncio, segundo a AFP, foi partilhado nas redes sociais pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e pela Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica.. No entanto, de acordo com a publicação especializada Lloyd's List, é "responsável pela aprovação da passagem de navios e pela cobrança de taxas de trânsito no Estreito de Ormuz".No início deste mês, a emissora estatal iraniana Press TV descreveu a agência como um "sistema concebido para exercer soberania" sobre o Estreito de Ormuz, no Irão.No domingo, o chefe da comissão parlamentar de segurança nacional, Ebrahim Azizi, afirmou que o país tinha "estabelecido um mecanismo profissional de gestão de tráfego" no estreito, que em breve estaria operacional.No mês passado, Teerão anunciou ter recebido as primeiras receitas das taxas cobradas nesta via navegável estratégica.