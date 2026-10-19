Irão responde a ameaças dos EUA: "Querem tentar a sorte de novo?"

Irão promete “surpreender”

Outros oficiais militares iranianos já tinham feito alertas semelhantes.





O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ali Abdollahi, afirmou que outro ataque provocaria uma resposta “diferente e mais severa do que antes”. Já um porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou com uma resposta devastadora contra Israel caso a infraestrutura energética do Irão fosse alvo de ataques.









C/agências

Apesar das ameaças norte-americanas, no domingo, e a promessa de uma retaliação de Teerão, continuam os esforços diplomáticos quanto ao Estreito de Ormuz., escreveu Trump no Truth Social.O ministro iraniano Abbas Araghchi respondeu que o Irão está pronto para qualquer nova agressão., escreveu Araghchi na rede social X.Trump também declarou apoio a Benjamin Netanyahu antes das eleições israelitas em 27 de outubro, elogiando a liderança no confronto com o Irão, segundo aAraghchi acusou Netanyahu de estar a pressionar os Estados Unidos a iniciar outra guerra para evitar consequências legais em Israel., acrescentou o ministro iraniano.Segundo a, Netanyahu também afirmou que Israel continua determinado a derrubar o governo do Irão e está preparado para agir de forma independente, se necessário.Isso ocorre em um momento em que as tensões entre Washington e Teerã continuam latentes, apesar dos esforços diplomáticos em curso. Araghchi afirmou que a proposta de Teerão de reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações com os EUA ainda está a ser considerada.O parlamento iraniano aprovou, no domingo, a nomeação de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi como ministro da Defesa, colocando um veterano das indústrias de mísseis e aeroespacial do país no comando das operações militares.Aliás, no último mês, as autoridades iranianas ameaçaram ampliar os alvos caso o conflito seja retomado, sugerindo cortar cabos submarinos de internet, atacar centros de dados de inteligência artificial e instalações regionais de petróleo e gás.", disse Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão, no final do mês passado. "Temos novos alvos que ainda não foram atacados".Quase nove meses após os EUA e Israel terem lançado a guerra contra o Irão, o conflito ficou num impasse. Mas Teerão garante que “a guerra não acabou”.