Mundo
Guerra no Médio Oriente
Irão responde a ameaças dos EUA: "Querem tentar a sorte de novo?"
Donald Trump advertiu o Irão de que os Estados Unidos podiam "concluir o trabalho" em breve, caso Teerão não mudasse de rumo. Em resposta, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros alertou Washington para a retomada dos ataques militares.
Apesar das ameaças norte-americanas, no domingo, e a promessa de uma retaliação de Teerão, continuam os esforços diplomáticos quanto ao Estreito de Ormuz.
“Eles foram sistematicamente destruídos, tanto militar quanto financeiramente, e a menos que mudem os seus métodos rapidamente, em breve terminaremos o trabalho”, escreveu Trump no Truth Social.
O ministro iraniano Abbas Araghchi respondeu que o Irão está pronto para qualquer nova agressão.
“Da última vez que vocês quiseram ‘terminar o serviço’, o Irão saiu ainda mais forte. Querem tentar a sorte de novo? Fiquem à vontade. Mas cuidado; nós também temos serviços inacabados”, escreveu Araghchi na rede social X.
Trump também declarou apoio a Benjamin Netanyahu antes das eleições israelitas em 27 de outubro, elogiando a liderança no confronto com o Irão, segundo a Associated Press.
Araghchi acusou Netanyahu de estar a pressionar os Estados Unidos a iniciar outra guerra para evitar consequências legais em Israel. O ministro alertou ainda que Washington devia concentrar-se em retirar as suas forças da região em segurança.
“Netanyahu está a arriscar outra guerra pelos Estados Unidos apenas para evitar a prisão, às custas de Israel e certamente não pelo presidente dos EUA”, acrescentou o ministro iraniano.
Segundo a Iran International, Netanyahu também afirmou que Israel continua determinado a derrubar o governo do Irão e está preparado para agir de forma independente, se necessário.
Isso ocorre em um momento em que as tensões entre Washington e Teerã continuam latentes, apesar dos esforços diplomáticos em curso. Araghchi afirmou que a proposta de Teerão de reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações com os EUA ainda está a ser considerada.Irão promete “surpreender”
O parlamento iraniano aprovou, no domingo, a nomeação de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi como ministro da Defesa, colocando um veterano das indústrias de mísseis e aeroespacial do país no comando das operações militares.
Aliás, no último mês, as autoridades iranianas ameaçaram ampliar os alvos caso o conflito seja retomado, sugerindo cortar cabos submarinos de internet, atacar centros de dados de inteligência artificial e instalações regionais de petróleo e gás.
"O mundo ficará surpreendido", disse Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão, no final do mês passado. "Temos novos alvos que ainda não foram atacados".
Quase nove meses após os EUA e Israel terem lançado a guerra contra o Irão, o conflito ficou num impasse. Mas Teerão garante que “a guerra não acabou”.
“A Guarda Revolucionária Islâmica preparou-se para uma guerra de longa duração”.
“Eles foram sistematicamente destruídos, tanto militar quanto financeiramente, e a menos que mudem os seus métodos rapidamente, em breve terminaremos o trabalho”, escreveu Trump no Truth Social.
O ministro iraniano Abbas Araghchi respondeu que o Irão está pronto para qualquer nova agressão.
“Da última vez que vocês quiseram ‘terminar o serviço’, o Irão saiu ainda mais forte. Querem tentar a sorte de novo? Fiquem à vontade. Mas cuidado; nós também temos serviços inacabados”, escreveu Araghchi na rede social X.
Trump também declarou apoio a Benjamin Netanyahu antes das eleições israelitas em 27 de outubro, elogiando a liderança no confronto com o Irão, segundo a Associated Press.
Araghchi acusou Netanyahu de estar a pressionar os Estados Unidos a iniciar outra guerra para evitar consequências legais em Israel. O ministro alertou ainda que Washington devia concentrar-se em retirar as suas forças da região em segurança.
“Netanyahu está a arriscar outra guerra pelos Estados Unidos apenas para evitar a prisão, às custas de Israel e certamente não pelo presidente dos EUA”, acrescentou o ministro iraniano.
Segundo a Iran International, Netanyahu também afirmou que Israel continua determinado a derrubar o governo do Irão e está preparado para agir de forma independente, se necessário.
Isso ocorre em um momento em que as tensões entre Washington e Teerã continuam latentes, apesar dos esforços diplomáticos em curso. Araghchi afirmou que a proposta de Teerão de reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações com os EUA ainda está a ser considerada.Irão promete “surpreender”
O parlamento iraniano aprovou, no domingo, a nomeação de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi como ministro da Defesa, colocando um veterano das indústrias de mísseis e aeroespacial do país no comando das operações militares.
Outros oficiais militares iranianos já tinham feito alertas semelhantes.
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ali Abdollahi, afirmou que outro ataque provocaria uma resposta “diferente e mais severa do que antes”. Já um porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou com uma resposta devastadora contra Israel caso a infraestrutura energética do Irão fosse alvo de ataques.
Aliás, no último mês, as autoridades iranianas ameaçaram ampliar os alvos caso o conflito seja retomado, sugerindo cortar cabos submarinos de internet, atacar centros de dados de inteligência artificial e instalações regionais de petróleo e gás.
"O mundo ficará surpreendido", disse Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão, no final do mês passado. "Temos novos alvos que ainda não foram atacados".
Quase nove meses após os EUA e Israel terem lançado a guerra contra o Irão, o conflito ficou num impasse. Mas Teerão garante que “a guerra não acabou”.
“A Guarda Revolucionária Islâmica preparou-se para uma guerra de longa duração”.
C/agências