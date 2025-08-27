Israel afirma ter intercetado míssil lançado do Iémen

"Na sequência do disparo de sirenes em várias zonas de Israel, um míssil lançado a partir do Iémen foi intercetado" pela força aérea israelita, informou o exército, na plataforma de mensagens Telegram.

De acordo com uma jornalista da agência de notícias France-Presse, as sirenes soaram em Jerusalém.

Afirmando agir em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, vítimas da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, os Huthis lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra território israelita. No entanto, a maioria é intercetada.

Em resposta a esses ataques, o exército israelita informou ter bombardeado, no domingo, instalações militares dos Huthis, incluindo o palácio presidencial e um depósito de combustível em Sanaa, a capital, que está nas mãos dos rebeldes.

Os Huthis indicaram que os ataques tinham como alvo "uma estação da companhia petrolífera" e uma "central elétrica" e deram conta de dez mortos e 96 feridos.

Os Huthis, que controlam grandes partes do Iémen, em guerra civil desde 2014, fazem parte de uma aliança contra Israel criada pelo Irão, que inclui outros grupos como o Hamas e o xiita Hezbollah, no Líbano.