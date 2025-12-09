Israel anuncia ataque a infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano

As forças armadas israelitas indicaram "ter atacado infraestruturas pertencentes à organização terrorista Hezbollah em várias zonas do sul do Líbano", incluindo um local de lançamento utilizado para ataques contra Israel, de acordo com um comunicado publicado em várias redes sociais.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam também ter atacado um complexo de treino da força al-Radwan, uma unidade de elite, campos de tiro, zonas de treino com vários tipos de armas e estruturas militares pertencentes ao Hezbollah.

Apesar de um cessar-fogo concluído em novembro de 2024 com o grupo xiita pró-iraniano, Israel continua a realizar ataques regulares contra os bastiões do Hezbollah e a ocupar cinco pontos fronteiriços no sul do Líbano.

No início de novembro, Israel ameaçou intensificar os ataques ao Líbano, acusando o movimento de "se rearmar".

O Hezbollah foi fortemente enfraquecido pela guerra, nomeadamente com o assassinato do líder histórico Hassan Nasrallah, num ataque israelita em setembro de 2024, em Beirute.

Desde então, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre as autoridades libanesas para desarmar o grupo, um plano ao qual o Hezbollah e os aliados se opõem, invocando, nomeadamente, a continuação da presença israelita no território libanês.