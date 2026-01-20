Israel confiscou equipamentos e expulsou funcionários da ONU em Jerusalém

Posteriormente, vários edifícios do complexo da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) foram demolidos.

O complexo fica situado no bairro de Sheikh Jarrah, Jerusalém Oriental.

A ONU acusou Israel de ter levado a cabo um ataque sem precedentes contra a UNRWA o que, sublinhou, constituiu uma "grave violação do direito internacional e dos privilégios e imunidades das Nações Unidas".

Israel tem criticado a UNRWA pelas alegadas ligações pró-palestinianas e acusou a organização de ter ligações ao Hamas.

As acusações foram negadas veementemente e reiteradamente pelas Nações Unidas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que a demolição foi uma consequência de uma nova lei que proibiu a organização, acusando-a de ligações a grupos militantes e ao Hamas.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, declarou hoje em comunicado que acompanhou as equipas de demolição até à sede da UNRWA considerando o momento como "histórico".