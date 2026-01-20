Israel confiscou equipamentos e expulsou funcionários da ONU em Jerusalém
Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina acusou hoje as forças israelitas de terem confiscado os equipamentos dos funcionários que foram depois expulsos à força da sede do organismo em Jerusalém Oriental.
Posteriormente, vários edifícios do complexo da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) foram demolidos.
O complexo fica situado no bairro de Sheikh Jarrah, Jerusalém Oriental.
A ONU acusou Israel de ter levado a cabo um ataque sem precedentes contra a UNRWA o que, sublinhou, constituiu uma "grave violação do direito internacional e dos privilégios e imunidades das Nações Unidas".
Israel tem criticado a UNRWA pelas alegadas ligações pró-palestinianas e acusou a organização de ter ligações ao Hamas.
As acusações foram negadas veementemente e reiteradamente pelas Nações Unidas.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que a demolição foi uma consequência de uma nova lei que proibiu a organização, acusando-a de ligações a grupos militantes e ao Hamas.
O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, declarou hoje em comunicado que acompanhou as equipas de demolição até à sede da UNRWA considerando o momento como "histórico".