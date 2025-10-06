Israel deportou mais 171 ativistas da flotilha, incluindo Greta Thunberg

O Ministério israelita publicou fotografias de Thunberg e de outras duas mulheres no aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Telavive, vestindo fatos de treino cinzentos usados nas prisões israelitas.





Entre os deportados estão cidadãos da Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polónia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Estados Unidos, acrescentou o Ministério.





171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025



, divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.Com este grupo, mais de 340 ativistas foram deportados entre sábado e hoje, de um total de cerca de 450 detidos após a interceção da flotilha pelas autoridades israelitas, na quarta-feira, em águas internacionais."Todos os direitos legais dos participantes nesta manobra de relações públicas foram e continuarão a ser plenamente respeitados", acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita no X.Por sua vez, os advogados da equipa jurídica da flotilha alegaram no domingo à noite que os detidos sofreram agressões e violência generalizadas durante a transferência do porto para a prisão e nos primeiros dias de detenção.