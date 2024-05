Israel diz ter matado alto cargo do Hamas em Gaza

O combatente foi identificado como Ahmed Ali, dirigente da unidade naval do grupo islamita na localidade, segundo um comunicado militar.

As Forças Armadas divulgaram esta informação após decidirem intensificar os bombardeamentos em Rafah, a cidade mais a sul da Faixa de Gaza junto à fronteira com o Egito, segundo diversos `media` palestinianos.

As autoridades dos serviços de Saúde em Gaza referiram hoje que pelo menos 35 palestinianos foram mortos nas últimas 24 horas em ataques israelitas na localidade, onde centenas de milhares de pessoas de diversas regiões do enclave procuram refúgio.

No total, pelo menos 55 palestinianos foram mortos desde terça-feira em todo o território da Faixa de Gaza, segundo os responsáveis locais.

Em simultâneo, prosseguiam contactos diplomáticos no Cairo com o objetivo de negociar um acordo de cessar-fogo no enclave palestiniano que também permita a libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas.

Citando um responsável israelita sob anonimato, a agência AFP indica que o primeiro-ministro israelita e o chefe dos serviços de informações norte-americanos (CIA) discutiram hoje, em Jerusalém, uma possível "pausa" nas operações militares no sul da Faixa de Gaza, em troca de libertações de reféns.