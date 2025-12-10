Israel e Bolívia restauram relações diplomáticas

“Hoje, terminamos o longo e desnecessário capítulo de separação entre as nossas duas nações”, celebra o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar. Em comunicado, publicado no site oficial do MNE israelita, revela que o comunicado conjunto assinado com o seu congénere boliviano, Fernando Armayo, inclui a cooperação com a Bolívia em matéria de agricultura, segurança, saúde, inovação e combate ao narcotráfico.



Ambos os governos comprometem-se em “manter um diálogo contínuo sobre questões bilaterais, regionais e multilaterais”, e em restaurar as respetivas embaixadas.



A normalização das relações entre os dois países acontece após a eleição do presidente Rodrigo Paz, em outubro, que terminou com duas décadas de domínio do partido socialista MAS, de Evo Morales, presidente desde 2006 até à sua deposição, em 2019.



A política do novo presidente inclui uma aproximação ao bloco ocidental, mais concretamente aos Estados Unidos e a Israel, após décadas de alinhamento com países como a Rússia, China, Irão e Venezuela.



Desde o governo de Evo Morales, que chegou ao poder em 2009, que as relações entre os dois países têm passado por vários momentos de tensão. O primeiro foi em 2009 quando, após uma ofensiva israelita em Gaza, que matou mais de 1000 palestinianos, a Bolívia cortou relações com Israel e expulsou diplomatas do país, incluindo o embaixador.



No entanto, após a queda de Morales, em 2019, as relações foram normalizadas, mas voltaram a sofrer um revés em 2023, após o reacender do conflito em Gaza, e do genocídio que se seguiu desde aí.