Israel iniciou trabalhos de construção entre Montes Golã e Síria

Os trabalhos, que sugerem a colocação de asfalto numa estrada, terão sido intensificados pelos militares israelitas no final de setembro, de acordo com fotos de satélite anteriores, juntando-se a outras novas vias e ao que parece ser uma zona tampão ao longo da fronteira da Faixa de Gaza com Israel, palco da guerra com o movimento palestiniano Hamas.

Os militares israelitas começaram também a demolir aldeias no sul do Líbano, onde as forças de manutenção da paz das Nações Unidas têm sido atacadas.

Até agora, não se verificou um grande nível de violência ao longo da Linha Alfa, que delimita a zona desmilitarizada entre a Síria e o território ocupado por Israel, mas os Montes Golã continuam a ser um ponto crítico para os dois países, tornando quaisquer alterações ao longo da fronteira potencialmente sensíveis.

Os militares israelitas não responderam aos pedidos de comentários da AP, tal como as autoridades Damasco.

Imagens de alta resolução captadas em 05 de novembro pelo Planet Labs PBC para a AP mostram mais de 7,5 quilómetros de construção ao longo da Linha Alfa, começando a cerca de três quilómetros a sudeste da cidade drusa de Majdal Shams, controlada por Israel, onde um ataque com `rockets` em julho matou 12 crianças que jogavam futebol.

As imagens parecem mostrar uma vala entre dois aterros, partes da qual asfaltadas de fresco, e uma vedação ao longo da mesma em direção ao lado sírio, escavadoras e outros equipamentos de movimentação de terras a trabalhar ativamente junto da via e pilhas de mais asfalto.

Acredita-se também que a área está repleta de munições não detonadas e minas colocadas ao longo de décadas de conflito.

A força de manutenção da paz das Nações Unidas na zona desmilitarizada "observou nos últimos meses atividades de construção realizadas pelas FDI [Forças de Defesa de Israel] ao longo da linha de cessar-fogo", e também pessoal das FDI, escavadoras israelitas e outros equipamentos "a invadir a área de separação", segundo o porta-voz das forças de paz da ONU, Nick Birnback, à AP.

Birnback acrescentou que "nenhuma força militar, equipamento ou atividade de Israel ou da Síria é permitida na área de separação".

Embora Israel não tenha reconhecido a construção, enviou em junho uma carta de 71 páginas à ONU descrevendo "violações sírias da Linha Alfa e presença armada na área de separação [que] ocorre diariamente".

"As violações deste acordo por parte da Síria só aumentam as tensões na já volátil região", acrescenta a carta.

A Síria acusou repetidamente Israel de lançar ataques contra o país a partir do território que ocupa nos Montes Golã.

Israel, por seu lado, tem atacado Damasco ao longo dos anos, sobretudo desde o início do conflito no Médio Oriente, após o ataque do Hamas a Israel, em 07 de Outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza e no Líbano e hostilidades noutras regiões, como a Síria.