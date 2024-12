Israel mata dois palestinianos num campo de refugiados na Cisjordânia

Segundo informações da agência noticiosa palestiniana WAFA, um homem morreu depois de ter sido alvejado por um atirador furtivo no bairro de Al Haidaidé do campo. As ambulâncias que tentaram aproximar-se para o tratar foram também alvejadas.

No início do dia, soldados israelitas invadiram o campo com `bulldozers` blindados, durante um cerco a vários edifícios para destruir infraestruturas, o que deu origem a confrontos.

Pouco depois, o Ministério da Saúde ligado à Autoridade Palestiniana, no poder na Cisjordânia, afirmou, num breve comunicado publicado na sua conta Telegram, que um bombardeamento do exército israelita em Tulkarem fez um morto e um ferido em estado "muito crítico", pelo que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas.

Fontes de segurança citadas pela WAFA detalharam que um drone atacou um grupo de pessoas no bairro de Al Hamam e afirmaram que a vítima fatal é uma mulher idosa, sem mais detalhes disponíveis até o momento.

Por seu lado, o exército israelita confirmou em comunicado que os militares "eliminaram um terrorista em combate corpo a corpo" no campo de Tulkarem, onde estava ainda em curso, ao início da tarde, uma operação de "combate ao terrorismo".

Por outro lado, o ministro afirmou que 18 pessoas procuradas pelas autoridades foram detidas nas últimas horas em operações na Cisjordânia, nas quais foram igualmente apreendidas armas. Em particular, especificou que em Nablus um "terrorista" foi "neutralizado" quando "tentava fugir".

As operações do exército israelita e os ataques dos colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental causaram a morte de mais de 800 palestinianos desde que essas ações se intensificaram a partir de 7 de outubro de 2023, embora nos primeiros nove meses desse ano já se tivesse registado um número recorde de mortes nesses territórios.

Por seu lado, as autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita Hamas, comunicaram a morte de mais de 45.300 palestinianos em resultado da sangrenta ofensiva militar lançada por Israel contra o enclave, na sequência dos ataques de 07 de outubro de 2023 contra Israel, que causaram quase 1.200 mortos e cerca de 250 raptados, segundo o Governo israelita.