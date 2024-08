Israel ordena evacuação de localidades no norte de Gaza

"Um dos projéteis foi intercetado e o outro caiu numa área aberta. Não houve registo de feridos", informou o Exército em comunicado.

Pouco depois, o porta-voz árabe do Exército, Avichay Adraee, pediu à população civil para abandonar grandes áreas dos municípios de Atatra, As Siafa e Karama, no extremo norte do enclave.

"No contexto do contínuo lançamento de `rockets` pelo Hamas e organizações terroristas da sua área, as Forças de Defesa de Israel agirão fortemente contra estes elementos terroristas, de forma imediata", prometeu Adraee.

Na quinta-feira, o Exército já tinha ordenado a evacuação de várias zonas no leste de Khan Yunis, em redor de Abasan e Bani Suhaila, no sul do enclave, onde esta semana opera militarmente com intensidade.

Israel emitiu 12 ordens de evacuação só este mês, principalmente na zona sul de Khan Yunis, mas também em Deir al Balah, no centro, obrigando à deslocação de cerca de 250 mil pessoas, segundo a agência das Nações Unidas para os refugiados (UNRWA).

A ofensiva militar israelita na Faixa provocou mais de 40.200 mortos palestinianos e 93.100 feridos, além de cerca de 10 mil desaparecidos sob os escombros, de acordo com dados das autoridades de Gaza.