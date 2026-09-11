Israel provoca pequeno sismo ao destruir túneis no Líbano
O exército israelita fez explodir hoje túneis situados sob uma antiga posição estratégica do Hezbollah no sul do Líbano, provocando um tremor tão potente que foi detetado pelas agências de monitorização sismológica.
Os jornalistas da agência France-Presse (AFP) presentes na região ouviram várias detonações. Num vídeo partilhado pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, é possível ver uma enorme bola de fogo a subir em direção ao céu durante a noite.
"O exército israelita destruiu hoje a infraestrutura subterrânea da organização terrorista Hezbollah na crista de Ali Taher, concluindo assim o estabelecimento da zona de segurança no sul do Líbano", referiram o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e Katz em comunicado.
"Trata-se de uma infraestrutura terrorista estratégica construída ao longo de duas décadas, com financiamento e planeamento iranianos", acrescentaram.
A explosão foi de tal forma potente que a agência norte-americana de sismologia (USGS, na sigla em inglês), referência mundial na deteção de sismos, registou um tremor de magnitude 4,1 ocorrido às 19:00 (hora de Lisboa) na região de Nabatiyeh, onde se situa a crista de Ali Taher.
Este tremor, equivalente a um pequeno sismo, foi sentido por muitos habitantes do sul do Líbano.
No Líbano, a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial) reportou uma operação de detonação executada pelas forças israelitas no setor de Ali al-Taher.
O exército israelita tinha anunciado, na semana passada, a tomada desta zona, situada a norte do rio Litani e situada na orla da zona ocupada por Israel no sul do Líbano.
Israel afirma que o Hezbollah tinha escavado túneis neste setor, permitindo-lhe lançar drones e mísseis contra posições militares israelitas no sul do Líbano, bem como contra o norte de Israel, do outro lado da fronteira.
O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra regional em março, em solidariedade com o Irão, mas a violência diminuiu de intensidade após o entendimento entre o Irão e os Estados Unidos em junho, em paralelo com um acordo entre o Líbano e Israel.
Durante as negociações entre o Líbano e Israel, os Estados Unidos, mediadores das conversações, propuseram que o exército libanês assumisse o controlo da cordilheira de Ali Taher, mas o Hezbollah recusou, segundo adiantou à AFP uma fonte próxima dos negociadores.