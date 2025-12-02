Israel recebe alegados restos mortais de penúltimo refém

"As forças policiais (...) estão atualmente a acompanhar os restos mortais do refém morto até ao Instituto Nacional de Medicina Legal", indica um breve comunicado da polícia.

"Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, elementos encontrados na Faixa de Gaza", indicou, por seu lado, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sem dizer claramente que se tratava dos restos mortais de um dos dois últimos reféns (um israelita e um tailandês), mas precisando que as autoridades estavam em contacto com os respetivos familiares.

No âmbito do acordo alcançado em outubro passado, que permitiu um cessar-fogo em Gaza, o grupo extremista palestiniano Hamas deveria ainda entregar a Israel os cadáveres de duas pessoas feitas reféns durante o ataque de 07 de outubro de 2023.

Trata-se da primeira fase de uma proposta dos Estados Unidos para o futuro da Faixa de Gaza.

A aplicação do acordo incluiu um cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro e a libertação dos 20 reféns vivos e a entrega de 30 dos reféns mortos.

Além disso, Israel libertou cerca de 2.000 palestinianos que tinha nas prisões do país e entregou cerca de 350 cadáveres de palestinianos que retinha desde os ataques e a posterior ofensiva contra Gaza.

Ainda hoje o Qatar pressionou Israel e Hamas para participarem "muito em breve" em novas rondas de negociações para um acordo de paz no território palestiniano, onde vigora um cessar-fogo desde 10 de outubro.

"Consideramos que devemos pressionar as partes a avançar, muito, muito em breve, para a segunda fase" do plano destinado a pôr fim à guerra, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros qatari, Majed al-Ansari.

O porta-voz da diplomacia do Qatar, um dos países mediadores, acrescentou que as discussões incidirão nomeadamente sobre a presença de combatentes do Hamas em túneis situados em zonas da Faixa de Gaza controladas por Israel.

O Hamas atribuiu o atraso da entrega dos restos mortais às dificuldades de recuperação dos corpos num território devastado.

"Como sempre dissemos, a situação logística em Gaza faz com que seja difícil conseguir" a restituição de todos os corpos, sublinhou Majed al-Ansari, acrescentando que isso não deve constituir um obstáculo às negociações sobre a segunda fase do plano.

Esta fase, ainda não aprovada, prevê nomeadamente o desarmamento do Hamas, a criação de uma autoridade de transição para governar a Faixa de Gaza e o envio de uma força internacional de estabilização.