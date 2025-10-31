Israel recebeu mais três corpos não identificados de Gaza

"Não sabemos se os corpos que nos foram devolvidos são de reféns", referiu fonte militar israelita à agência France-Presse (AFP).

"Com base nas nossas informações, não acreditamos que sejam corpos de reféns. Transferimo-los para o laboratório forense" para tentar identificá-los, acrescentou a mesma fonte.

A Cruz Vermelha tinha adiantado antes que entregou às autoridades israelitas os corpos de três pessoas retirados da Faixa de Gaza e entregues pelo Hamas.

"As autoridades forenses israelitas são responsáveis por tomar todas as medidas necessárias para identificar os restos mortais", destacou o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em comunicado.

Os últimos corpos foram entregues na quinta-feira e identificados como sendo dos reféns Amiram Cooper e Sahar Baruch, informou o gabinete do primeiro-ministro num comunicado divulgado no dia anterior.

Já hoje Israel devolveu os corpos de 30 palestinianos ao Hospital Nasser em troca dos restos mortais de dois reféns israelitas.

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas libertou os restantes 20 reféns em troca de quase 2.000 detidos e prisioneiros palestinianos. Além disso, entregou também os corpos de 17 reféns, ficando 11 ainda no enclave.

Por sua vez, Israel repatriou 225 corpos de habitantes de Gaza para o enclave palestiniano, com a mediação da Cruz Vermelha.

Muitos apresentavam sinais de abuso e tortura, ou estavam carbonizados, de acordo com imagens divulgadas pelo Ministério da Saúde para facilitar a identificação, bem como relatos de fontes médicas e do Hamas.

Até ao momento, segundo o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo Hamas, apenas 75 dos 225 corpos repatriados por Israel foram identificados.

O Exército israelita já tinha declarado à AP que todos os corpos devolvidos até à data eram de combatentes, uma afirmação que a agência de notícias não conseguiu verificar. Os militares afirmaram que operam em conformidade com o direito internacional.