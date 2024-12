Israel reforça tropas nos Montes Golã devido a ofensiva rebelde

"Tendo em conta a análise da situação em curso desde ontem (quinta-feira) no Estado-Maior e no Comando do Norte e a evolução dos combates internos na Síria, foi decidido reforçar as forças aéreas e terrestres no setor dos Montes Golã", declarou o Exército israelita em comunicado.

"As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão a acompanhar a evolução dos acontecimentos e a preparar-se para todos os cenários, tanto de ataque como de defesa", lê-se na nota, que acrescenta: "Não permitiremos ameaças perto da fronteira de Israel".

No comunicado, o Exército israelita precisa ainda que "as FDI trabalharão para desarticular qualquer ameaça aos cidadãos de Israel", referindo que as suas forças "estão posicionadas na zona fronteiriça e preparadas para vários cenários".

Os Montes Golã são um território que Israel tomou à Síria durante a Guerra dos Seis Dias (1967) e a Guerra do Yom Kippur (1973) e que anexou efetivamente em 1981, uma ação não reconhecida pela comunidade internacional.

A ofensiva na Síria, lançada a 27 de novembro a partir da província de Idlib e liderada pela Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham, HTS, em árabe), permitiu aos `jihadistas` e aos rebeldes chegarem às imediações de Homs, no centro do país, depois de terem tomado Alepo e Hama, perante a retirada das tropas governamentais, apoiadas pela Rússia e pelo Irão.

A ofensiva, que na realidade são duas combinadas -- "Dissuadir a Agressão", lançada pelo HTS, e "Amanhecer da Liberdade", liderada pelos rebeldes sírios - é a primeira em grande escala desde que os Presidentes turco e russo, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, respetivamente, acordaram, em 2020, um cessar-fogo após meses de combates em Idlib.

Esta ofensiva é a primeira em que as forças da oposição conquistam território em Alepo desde 2016, quebrando o impasse de uma guerra civil iniciada em 2011 e que, formalmente, nunca terminou.

O reacendimento do conflito, que já matou mais de 300.000 pessoas e fez sair do país quase seis milhões de refugiados, tem também amplas ramificações na região.