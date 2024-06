Israel reivindica eliminação de 4 combatentes do Hezbollah no Líbano

As IDF informaram que a aviação israelita atacou "cerca de dez esquadrões terroristas" nas últimas 72 horas, incluindo mísseis terra-ar do sistema de defesa aérea do Hezbollah, "em resposta às tentativas da organização terrorista de atacar a liberdade de ação aérea" israelita.

Paralelamente, uma fonte do Comité Islâmico de Saúde, do Hezbollah, disse que "16 crianças com idades entre 4 e 14 anos foram levadas para o hospital devido a ferimentos que sofreram durante um ataque de um avião de guerra israelita a aldeias do sul do Líbano.

A Agência Nacional de Informação libanesa (ANI) informou que um ataque israelita deixou sete feridos na cidade de Siddiqin, na região de Tiro.

O movimento xiita confirmou a morte de dois militantes em ataques na sexta-feira, após as IDF indicarem que "dois terroristas do Hezbollah que operam na região de Majdal Selm foram atingidos por um avião".

Na manhã de sábado, as IDF informaram que os seus aviões atingiram durante a noite "importantes instalações" do Hezbollah no sul do Líbano, nomeadamente em Adloun, a 30 quilómetros da fronteira, "em resposta aos disparos contra o norte de Israel".

O grupo xiita libanês Hezbollah abateu hoje um `drone` israelita no sul do Líbano e disparou foguetes contra uma base militar e povoações no norte de Israel.

Em comunicado, o Hezbollah indicou ter abatido um `drone` Hermes 900 Kochav, capaz de disparar até quatro mísseis antitanque guiados e um dos mais sofisticados operados pela força aérea israelita, tendo Telavive confirmado a destruição do aparelho.

O exército israelita disse que um míssil terra-ar foi disparado contra um `drone` que operava em espaço aéreo do Líbano, acrescentando que foi atingido e caiu em território libanês.

Em resposta a um ataque israelita na sexta-feira no sul do Líbano, o Hezbollah adiantou ter também atacado uma base do exército israelita na cidade fronteiriça de Kiryat Shmona com foguetes Burkan "provocando um incêndio e e destruindo parte dela".

Sem dar detalhes, o exército israelita confirmou que um foguete atingiu a base militar de Kiryat Shmona.

A comunicação social israelita noticiou o ataque contra a base e divulgou imagens mostrando danos significativos nas infraestruturas, sem dar conta de vítimas.

O Hezbollah informou também hoje do lançamento de vários projéteis contra canhões de artilharia israelitas em Jirbet Maar, em território israelita, perto da aldeia libanesa fronteiriça de Bustan.

Apoiado militarmente pelo Irão, o Hezbollah intensificou os ataques contra Israel na sequência da ofensiva israelita na Faixa de Gaza contra o Hamas, iniciada no dia seguinte ao ataque do movimento islamita em território israelita.

Com a pressão militar de Israel sobre a cidade de Rafah, no sul de Gaza, a troca de fogo ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel tem se intensificado nas últimas semanas.