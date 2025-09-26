Israel rejeita lista da ONU de 158 empresas que operam em colonatos ilegais

"Esta base de dados destina-se a servir de `lista negra` contra empresas que não fizeram nada de mal, uma vez que o direito internacional não prevê uma proibição geral das atividades comerciais em zonas de conflito", declarou a missão israelita junto da ONU em Genebra, num comunicado publicado na sua conta oficial X.

A lista atualizada do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos inclui 68 novas empresas relativamente a 2023, sendo que sete foram removidas.

A missão acusou o gabinete das Nações Unidas de "continuar a desperdiçar os recursos da ONU para manchar a imagem de Israel" e defendeu que as empresas do país (138 foram incluídas na lista) "estão na vanguarda da inovação, do desenvolvimento e do crescimento".

A maioria das empresas apontadas tem sede em Israel, mas a lista inclui a empresa de carris ferroviários portuguesa Steconfer SA e seis dos Estados Unidos, quatro de Espanha, duas de França e duas do Reino Unido, bem como uma empresa luxemburguesa, uma holandesa, uma chinesa, uma alemã e uma canadiana.

A empresa portuguesa já reagiu à sua inclusão na lista garantindo ter um "papel neutro e apolítico" nos países onde opera e pediu para ser retirada daquele banco de dados.

A Steconfer sublinha que não se envolve em "decisões políticas ou governamentais" e que o seu papel "limita-se estritamente à execução técnica de obras como subcontratado de grandes empreiteiros de engenharia, aquisição e construção".

Além disso, acrescenta a empresa, "não tem qualquer relação contratual direta com o Governo de Israel ou qualquer autoridade governamental da região".

Contactada pela Lusa, a Steconfer disse já ter respondido formalmente ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos no dia 24 de setembro, "dentro do prazo e no formato exigidos pela própria ONU, para que a resposta fosse publicada no `site` oficial da organização".

No entanto, adiantou fonte oficial da empresa, "a ONU não procedeu à divulgação dessa resposta, apesar de ter comunicado que o faria".

Embora a nomeação das empresas não implique sanções associadas, a agência da ONU solicita às incluídas que "tomem medidas apropriadas para lidar com o impacto adverso dos direitos humanos" das suas atividades.

A agência da ONU incentiva ainda os 11 Estados com empresas na lista a tomarem medidas.

As novas empresas incluídas na atualização operam principalmente em atividades relacionadas com a construção, imobiliário e mineração, setores a que a ONU deu prioridade nas suas investigações recentes.

A próxima atualização dará prioridade às do setor da segurança.