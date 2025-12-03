Israel vai reabrir passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza

"Em conformidade com o acordo de cessar-fogo e uma diretriz da liderança política, a passagem de Rafah será aberta nos próximos dias exclusivamente para a saída de residentes da Faixa de Gaza para o Egito", afirmou o COGAT, órgão militar israelita responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados, em comunicado de imprensa.

O comunicado especifica que a saída dos habitantes de Gaza através da passagem de Rafah será facilitada através da "coordenação com o Egito, após aprovação da segurança israelita e sob a supervisão da missão da União Europeia", semelhante ao mecanismo que operou em janeiro de 2025.

Até à data, apenas as passagens de Zikim, Kerem Shalom e Kissufim estavam abertas, operando exclusivamente para a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano.

A guerra e o bloqueio das passagens continuaram até 10 de outubro, altura em que foi implementado o cessar-fogo e foram reabertas algumas passagens fronteiriças à entrada de ajuda humanitária e de mercadorias.

No entanto, entre os pontos do plano de paz promovido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que sustenta esta cessação das hostilidades, estava também a abertura da passagem de Rafah, uma zona no sul de Gaza sob controlo israelita.

Esta passagem mantém-se encerrada e, até ao seu fecho, era a única via de acesso da Faixa de Gaza para o trânsito de pessoas e mercadorias não controladas por Israel.

Dezenas de militantes do Hamas - várias centenas, segundo o exército israelita - continuam entrincheirados em Rafah, e incidentes com tropas israelitas ocorreram desde o cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha declarado anteriormente que a abertura da passagem de Rafah seria considerada dependendo da forma como o Hamas cumprisse a sua parte, devolvendo os reféns e implementando o acordo estabelecido.

As tropas israelitas controlam ainda mais de 50% do território de Gaza, embora o acordo de cessar-fogo assinado por Israel e pelo Hamas em outubro estipule a sua retirada total na segunda fase, que ainda está pendente de negociação através de mediadores.

No total, desde que Israel iniciou a sua ofensiva em Gaza em retaliação aos ataques do Hamas, em outubro de 2013, pelo menos 70.112 palestinianos foram mortos em ataques israelitas e mais de 170.986 ficaram feridos, muitos com amputações e sequelas permanentes, segundo dados do Ministério da Saúde palestiniano.