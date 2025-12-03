Israel vai reabrir passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza
Israel anunciou hoje que vai reabrir a passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nos próximos dias para permitir aos habitantes de Gaza sair do território palestiniano ocupado em direção ao Egito, segundo um comunicado oficial.
"Em conformidade com o acordo de cessar-fogo e uma diretriz da liderança política, a passagem de Rafah será aberta nos próximos dias exclusivamente para a saída de residentes da Faixa de Gaza para o Egito", afirmou o COGAT, órgão militar israelita responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados, em comunicado de imprensa.
O comunicado especifica que a saída dos habitantes de Gaza através da passagem de Rafah será facilitada através da "coordenação com o Egito, após aprovação da segurança israelita e sob a supervisão da missão da União Europeia", semelhante ao mecanismo que operou em janeiro de 2025.
Até à data, apenas as passagens de Zikim, Kerem Shalom e Kissufim estavam abertas, operando exclusivamente para a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano.
A guerra e o bloqueio das passagens continuaram até 10 de outubro, altura em que foi implementado o cessar-fogo e foram reabertas algumas passagens fronteiriças à entrada de ajuda humanitária e de mercadorias.
No entanto, entre os pontos do plano de paz promovido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que sustenta esta cessação das hostilidades, estava também a abertura da passagem de Rafah, uma zona no sul de Gaza sob controlo israelita.
Esta passagem mantém-se encerrada e, até ao seu fecho, era a única via de acesso da Faixa de Gaza para o trânsito de pessoas e mercadorias não controladas por Israel.
Dezenas de militantes do Hamas - várias centenas, segundo o exército israelita - continuam entrincheirados em Rafah, e incidentes com tropas israelitas ocorreram desde o cessar-fogo.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha declarado anteriormente que a abertura da passagem de Rafah seria considerada dependendo da forma como o Hamas cumprisse a sua parte, devolvendo os reféns e implementando o acordo estabelecido.
As tropas israelitas controlam ainda mais de 50% do território de Gaza, embora o acordo de cessar-fogo assinado por Israel e pelo Hamas em outubro estipule a sua retirada total na segunda fase, que ainda está pendente de negociação através de mediadores.
No total, desde que Israel iniciou a sua ofensiva em Gaza em retaliação aos ataques do Hamas, em outubro de 2013, pelo menos 70.112 palestinianos foram mortos em ataques israelitas e mais de 170.986 ficaram feridos, muitos com amputações e sequelas permanentes, segundo dados do Ministério da Saúde palestiniano.