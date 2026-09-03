Kuwait afirma que defesas aéreas estão a responder a ataque iraniano com mísseis e drones

"As defesas aéreas do Kuwait estão a enfrentar ataques hostis com mísseis e drones, em consequência da agressão condenável do Irão", comunicou o Exército do país do Golfo Pérsico numa mensagem na rede social X.

As forças do Kuwait afirmaram que qualquer explosão é "resultado da interceção dos ataques" por parte dos sistemas de defesa aérea e instaram a população a seguir as instruções de segurança emitidas pelas autoridades competentes.

Os meios de comunicação iranianos, geralmente utilizados como porta-voz dos ataques lançados pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC, na sigla em inglês), não deram, por enquanto, qualquer notícia da suposta ofensiva.

Na madrugada de quarta-feira, o Kuwait indicou que os sistemas de defesa aérea responderam a um ataque com drones provenientes do Irão, numa noite marcada pela retaliação de Teerão contra bases norte-americanas na região.

Ao longo da noite de quarta-feira, o Irão lançou ataques contra bases norte-americanas na Jordânia, no Bahrein e no Iraque, em resposta à ofensiva de Washington.

Os Estados Unidos atacaram o Irão na noite de terça-feira, pela segunda vez em 48 horas, numa ofensiva dirigida contra "alvos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica" para contrariar as "tentativas de agressão" do Irão "contra o transporte marítimo comercial no estreito de Ormuz e contra os militares norte-americanos destacados na região".