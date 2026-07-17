Kuwait atribui ao Irão ataque contra central de dessalinização de água

No Kuwait, cerca de 90% da água potável provém da dessalinização e qualquer incidente pode causar grandes perturbações no emirado.

O Ministério da Eletricidade, Água e Energia Renovável do Kuwait denunciou o ataque, afirmando que deu origem a um incêndio e causou danos num grande número de unidades de geração de eletricidade.

As autoridades locais disseram que o incêndio foi controlado e as equipas estavam a trabalhar para avaliar os danos e retomar o funcionamento da central.

Os Estados Unidos intensificaram a campanha de ataques aéreos contra o Irão esta madrugada, tendo atingido mais pontes e equipamento elétrico e derrubado uma torre num importante porto iraniano.

A ação fez parte das ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, de atacar as infraestruturas para pressionar Teerão a aliviar o controlo sobre o estreito de Ormuz.

O Irão lançou novos ataques com mísseis contra nações aliadas dos Estados Unidos no Médio Oriente, incluindo o Qatar, um dos mediadores do conflito.

O cessar-fogo provisório acordado no mês passado falhou, e a região tem enfrentado dias de ataques mútuos entre os Estados Unidos e o Irão, que disputam o controlo do estreito.

As autoridades iranianas afirmaram que os ataques norte-americanos causaram dezenas de mortos.