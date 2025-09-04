Líbano pede pressão internacional sobre Israel para que este deixe de o atacar

"A comunidade internacional, cuja credibilidade está em jogo, deve adotar ações imediatas para obrigar Israel a parar com estes ataques e respeitar a soberania do Líbano, bem como a segurança dos seus cidadãos", escreveu o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, na sua conta na X.

Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado no mesmo sentido, apelando a que se faça pressão sobre Israel e denunciando os bombardeamentos "repetidos" israelitas, que na quarta-feira causaram a morte a v+árias pessoas, "entre as quais criança".

Dados oficiais indicam que vários ataques israelitas mataram na quarta-feira quatro personas em Taybeh, Yater, Chebaa e Al Kharayeb, no sul, e feriram uma pessoa nesta última localidade.

À noite, outros bombardeamentos, também no sul libanês, feriram 11 libaneses e cinco sírios, incluindo quatro menores.

O Ministério recordou que, também na quarta-feira, a FINUL tinha denunciado que drones israelitas tinham disparado quatro granadas para as proximidades dos seus efetivos, no sul do Líbano, o que considerou "um os ataques mais graves" contra as suas tropas desde o cessar-fogo de novembro.

O Ministério acentuou ainda que esta ação representou uma violação "direta e clara" das leis internacionais.