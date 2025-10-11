Libertação dos reféns vai começar na segunda-feira de manhã -- Hamas

"Em conformidade com o acordo assinado, a troca de prisioneiros deve começar na segunda-feira de manhã, como combinado, e não há novidades a esse respeito", disse o representante do grupo radical palestiniano, identificado como Oussama Hamdane, em declarações à AFP.

Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2.000 detidos palestinianos das suas prisões, de acordo com os termos da primeira fase de um acordo de cessar-fogo assinado pelas duas partes e que foi impulsionado pelos Estados Unidos.