Líder do Irão elogia militares por criarem "sentimento de glória"

"As recentes conquistas das forças armadas criaram um sentimento de glória e grandeza sobre o Irão islâmico aos olhos do mundo e dos observadores globais", disse Khamenei numa reunião com comandantes militares em Teerão, segundo a imprensa iraniana.

O líder afirmou que "é importante reduzir os custos e aumentar as realizações com sabedoria e foi isso que as forças armadas fizeram muito bem durante os recentes acontecimentos".

Khamenei disse que a questão do número de mísseis disparados ou que atingiram os alvos no recente ataque sem precedentes do Irão contra Israel é secundária.

A questão principal é a "emergência da força de vontade da nação iraniana e das forças armadas na cena internacional e a sua demonstração", afirmou, citado pela agência espanhola EFE.

Khamenei referia-se ao ataque com centenas de mísseis e `drones` contra Israel em 13 de abril.

Foi a primeira vez que o Irão atacou diretamente território israelita, embora sem causar grandes danos apesar da natureza espetacular da ação.

O ataque foi uma represália ao bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária do Irão e que Teerão atribuiu a Israel.

O líder supremo da República Islâmica exortou as forças armadas a prosseguirem os esforços para enfrentar o inimigo com inovação.

"Não deve parar nem por um segundo, porque parar significa andar para trás. Por isso, a inovação no armamento e na deteção dos métodos do inimigo deve estar constantemente na ordem do dia", afirmou.

Khamenei não fez qualquer referência ao ataque de sexta-feira à província de Isfahan, no centro do país.

Teerão disse que o ataque envolveu três pequenos `drones` que foram abatidos, mas fontes oficiais norte-americanas referiram ao jornal New York Times que Israel disparou pelo menos um míssil contra o Irão.

A província de Isfahan alberga a maior central nuclear do país, Natanz, bem como a base aérea de Shekari.

As autoridades iranianas minimizaram a importância do ataque de sexta-feira, que, juntamente com o silêncio israelita, tem sido interpretado como um desanuviamento entre os dois inimigos.

A tensão entre Israel e o Irão aumentou significativamente desde a ofensiva militar israelita em Gaza, que se seguiu a um ataque do grupo extremista Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023.

O Irão apoia o Hamas, que é qualificado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.