"Linha vermelha". Drone abatido próximo de Meca

A Arábia Saudita alerta para a "linha vermelha" deste incidente e emitiu alertas de segurança para várias partes do país, para além de Meca.





Meca alberga locais sagrados para os muçulmanos de todo o mundo, é a cidade mais sagrada do Islão e o ponto central da peregrinação anual do Hajj (um dos cinco pilares do Islão) realizada por milhões de muçulmanos todos os anos. O porta-voz da coligação militar que combate os Houthis recorda que a segurança de Meca e dos peregrinos é uma "linha vermelha".

Por isso, a coligação liderada pela Arábia Saudita vai tomar as medidas de dissuasão necessárias contra o grupo extremista do Iémen.





Um representante Houthi rejeita a acusação na rede social X: "As alegações sobre ataques a Meca são uma mentira que já foi usada anteriormente e que não engana mais ninguém". A Organização para a Cooperação Islâmica condena o ataque "atroz" à cidade sagrada do Islão, responsabilizando os Houthis.

Composta por 57 países de maioria muçulmana, a Organização para a Cooperação Islâmica repudia a "agressão contínua contra o Reino da Arábia Saudita".





O comunicado alerta para o "risco de ataques iranianos com drones e mísseis contra interesses americanos, conflito armado, terrorismo, proibições de saída do país e leis locais sobre atividades nas redes sociais".

Ameaçam desta forma as exportações de petróleo saudita que tinham sido desviadas do estreito de Ormuz.

Os EUA emitiram umaos cidadãos norte-americanos para que reconsiderem as viagens à Arábia Saudita.Os Houthis assumiram o controlo de partes da costa do Iémen no Mar Vermelho, viradas para o estreito de Bab al-Mandab, uma dasNa última semana, o grupo extremista iemenita anunciou, incluindo contra uma base aérea na segunda-feira. Os Houthis alegam que esta é uma retaliação por ataques aéreos realizados no Iémen.