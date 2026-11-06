Marinheiro morre em ataque a petroleiro que se dirigia ao Bahrein

O navio "Velos Sapphire", que arvorava bandeira das Ilhas Marshall, seguia sem carga em direção ao porto de Sitra, no Bahrein, quando foi atingido por um projétil não identificado, causando a morte de uma pessoa.





A nacionalidade do marinheiro não foi especificada e não foram registadas outras vítimas, segundo um comunicado da companhia grega de navegação Velos Tanker.





Esta manhã, a Guarda Revolucionária iraniana voltou a relatar petroleiros em chamas após colidirem com minas no Estreito de Ormuz.





Trata-se de "dois petroleiros em infração, um a leste do Estreito de Ormuz e outro no próprio interior do Estreito, que tentavam atravessá-lo por uma rota não autorizada", com o apoio do Exército norte-americano, indicou.

Os dois navios tinham desativado os seus sistemas de navegação, mas colidiram com minas e "incendiaram-se", acrescentou Teerão.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO afirmou, por sua vez, que um navio sofreu uma explosão no mesmo dia ao largo de Omã, sem causar vítimas nem danos significativos.





Em meados de outubro, os dados da empresa de segurança Vanguard, da Organização Marítima Internacional (OMI) e da UKMTO revelaram um aumento dos ataques.





O Irão reivindica o controlo do Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo global antes da guerra desencadeada no final de fevereiro por ataques israelo-americanos contra Teerão.



