"Mecanismos de extermínio em Gaza". Documentário denuncia morte de civis com tecnologia israelita

"Naza" é um termo utilizado pelo Exército israelita para indicar o número de civis que se prevê que sejam mortos num ataque aéreo.

"No filme, mostramos como [os agentes dos serviços secretos] podem utilizar um software espião para aceder aos telemóveis das pessoas num apartamento e ouvir o que se passa, os últimos momentos das crianças, das mulheres e dos homens que estão prestes a ser bombardeados", afirmou a realizadora Rachel Szor.

Vigilância em massa de palestinianos é anterior a 7 de outubro de 2023

c/ agências

O documentário "Naza", realizado pelos jornalistas de investigação israelitas Yuval Abraham e Rachel Szor, foi aplaudido durante 25 minutos pelo público esta quinta-feira, após a sua estreia no Festival de Cinema de Veneza.O documentário, o único em competição em Veneza este ano, revelasobre as ferramentas tecnológicas utilizadas pelo Exército para eliminar, de forma calculada e sistemática, civis palestinianos na Faixa de Gaza., explicou o realizador Yuval Abraham à agênciaEstas testemunhas revelaram como vários sistemas tecnológicos, recorrendo nomeadamente à Inteligência Artificial, permitiram ao Exército israelita localizar, através dos seus telemóveis, alegados membros do Hamas e as suas famílias, para depois os atacarem indiscriminadamente nas suas casas.Segundo um militar israelita entrevistado,Um dos membros dos serviços secretos israelitas revelou, por sua vez, que "demoliam edifícios inteiros sem problemas".Através de imagens de arquivo, “Naza” ilustra também como, data dos ataques sem precedentes do Hamas contra Israel.“Os palestinianos vivem sob ocupação e controlo israelita e muitas vezes imaginamos que esse controlo é apenas físico. Mas (...) é também um controlo das infraestruturas de telecomunicações,”, explicou Rachel Szor.Os realizadores do filme que mereceu 25 minutos de aplausos são coautores do documentário vencedor de um Óscar(2024).Já no ano passado,, uma docuficção sobre o assassinato de uma menina palestiniana de cinco anos pelas forças israelitas, conquistou o segundo prémio do festival e recebeu uma ovação de pé de 23 minutos após a estreia.