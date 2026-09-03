Ministro radical israelita propõe esvaziar Gaza dos seus habitantes palestinianos

De acordo com a brochura, intitulada Programa Nacional de Trabalho para a Transferência Voluntária da Faixa de Gaza, 250 mil pessoas seriam levadas a abandonar o território no prazo de um ano, com os restantes dois milhões de palestianos que permanecem no território, a seguirem o mesmo caminho ao longo de seis anos.





“Devemos incentivar a emigração dos residentes de Gaza”, declarou o Ben-Gvir em declarações difundidas pela televisão, assegurando que não se tratava de “forçar” os palestinianos a abandonar as suas terras. O ministro afiançou que a medida "é realista" e referiu que vários países estavam “prontos” a acolher os habitantes de Gaza, sem contudo especificar quais.





Ben-Gvir é uma figura chave e contestada do governo do primeiro-ministro de Benjamin Netanyahu mas não é a única figura política da direita e extrema-direita israelitas a propor a transferência dos palestinianos de Gaza.





A ideia não é nova e Ben-Gvir é somente o mais recente a defender a medida em plena campanha eleitoral que promete ser renhida.





Esta quarta-feira, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou também que o seu país estava preparado para transferir palestinianos habitantes de Gaza, desde que os Estados Unidos aprovassem o plano. É uma medida que Katz tem vindo a defender há vários meses.





Também em fevereiro, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, líder de um partido de extrema-direita, propunha mesmo o alargamento desta medida aos palestinianos da Cisjordânia. A direita e extrema-direita de Israel integram o atual executivo de coligação. O governo liderado por Netanyahu ainda não anunciou quaisquer medidas concretas quanto ao esvaziamento de Gaza, estando a deixar o discurso radical para os extremistas.





Ben-Gvir, líder do partido Poder Judaico, prometeu exigir “um ministério dedicado à emigração” durante a formação do próximo governo, sublinhando que o seu plano era “concreto” e “resultado de um ano e meio de trabalho”.





Durante três anos, mais de 73.000 pessoas foram mortas pelo exército israelita em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados fiáveis ​​pelas Nações Unidas.





c/agências

A deslocação forçada de uma população civil é um crime de guerra segundo o direito internacional.Em Gaza, a maioria dos residentes foi deslocada pela guerra devastadora iniciada por Israel após os ataques sem precedentes de 7 de Outubro de 2023, perpetrados pelo Hamas, que mataram mais de 1.200 pessoas em território israelita.