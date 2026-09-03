Netanyahu acredita que queda do regime iraniano está "ao alcance" de Israel
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que a queda do regime iraniano está "ao alcance" de Israel, num vídeo divulgado pelo seu gabinete, após uma cerimónia com responsáveis da área de segurança.
Defendendo que a liderança da República Islâmica "está a lutar pela sua sobrevivência", o chefe do Governo israelita acredita na "capacidade de eliminar esta ameaça de uma vez por todas, ou seja, derrubar este regime", observando que se trata da "principal missão" que resta a Israel.
"Mas está próxima, não é impossível, está ao nosso alcance", frisou Netanyahu.
A declaração do primeiro-ministro surge em pleno reatamento das confrontações militares entre Estados Unidos e Irão e após o anúncio de uma operação de "guerra económica" por parte da administração norte-americana, que visa isolar a República Islâmica.