Mundo
Guerra no Médio Oriente
Netanyahu reserva "grande surpresa" para Autoridade Palestiniana
O primeiro-ministro israelita admite estar a reservar uma grande surpresa à Autoridade Palestiniana. Declarações de Benjamin Netanyahu em campanha eleitoral, após ter ordenado uma operação militar na Cisjordânia ocupada.
Netanyahu evitou responder a uma pergunta, no canal I24, sobre a eventual intenção de desmantelar a Autoridade Palestiniana, afirmando-se a favor da “astúcia e da surpresa”
"Transformamos o Médio Oriente. Eu disse que mudaríamos as coisas, e nós fizemo-lo", afirmou o líder, cuja sobrevivência política está em jogo nestas eleições legislativas.
"Transformamos o Médio Oriente. Eu disse que mudaríamos as coisas, e nós fizemo-lo", afirmou o líder, cuja sobrevivência política está em jogo nestas eleições legislativas.
Sem dar mais detalhes, Netanyahu acrescentou: "Há uma surpresa muito grande à espera da Autoridade Palestiniana também".
Benjamin Netanyahu opõe-se à criação de um Estado palestiniano, tal como o seu principal adversário nas eleições de terça-feira, o centrista Gadi Eisenkot.