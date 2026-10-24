Netanyahu reserva "grande surpresa" para Autoridade Palestiniana

Sem dar mais detalhes, Netanyahu acrescentou: "Há uma surpresa muito grande à espera da Autoridade Palestiniana também".





Benjamin Netanyahu opõe-se à criação de um Estado palestiniano, tal como o seu principal adversário nas eleições de terça-feira, o centrista Gadi Eisenkot.



Netanyahu evitou responder a uma pergunta, no canal I24, sobre a eventual intenção de desmantelar a Autoridade Palestiniana, afirmando-se a favor da “astúcia e da surpresa”"Transformamos o Médio Oriente. Eu disse que mudaríamos as coisas, e nós fizemo-lo", afirmou o líder, cuja sobrevivência política está em jogo nestas eleições legislativas.