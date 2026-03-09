Novo ataque contra Israel após escolha de Mojtaba Khamenei como líder supremo

"Os mísseis de defesa iranianos respondem ao terceiro líder da República Islâmica", indicou a agência de notícias Irib na plataforma de mensagens Telegram, mostrando um projétil com a inscrição "sob o seu comando Seyyed Mojtaba".

O sucessor do `ayatollah` Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e norte-americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.

"O `ayatollah` Mojtaba Hosseini Khamenei [...] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos", lê-se num comunicado daquele órgão clerical xiita, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

Depois de 28 de fevereiro, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.