Ouro e prata sobem moderadamente após ataques dos EUA e de Israel

De acordo com dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, o preço do ouro subia 1,9% às 7h15 (6h15 em Lisboa), cotado a 5.378,88 dólares por onça.

No entanto, chegou a atingir um máximo de 5.393,28 dólares durante as primeiras horas do dia.

O ouro tem mantido uma tendência de alta nas últimas semanas, tentando aproximar-se do máximo histórico de 5.595,47 dólares por onça, atingido a 28 de janeiro.

A prata valorizava hoje 1,35%, atingindo os 95,05 dólares.

No início da sessão de hoje, a prata disparou, atingindo quase 100 dólares (99,68 dólares).

Também o cobre teve hoje uma ligeira subida de 0,16%, atingindo os 13.391 dólares no mercado de futuros de Londres.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".