Partido de Netanyahu acusa formações árabes de sabotagem
O Likud, partido do primeiro-ministro cessante israelita, Benjamin Netanyahu, acusou hoje os partidos de maioria árabe, prestes a conquistar um recorde de 17 assentos parlamentares, de terem "sabotado as eleições", após umas legislativas extremamente renhidas na terça-feira.
As eleições "foram sabotadas por partidos árabes que apoiam o terrorismo e a aniquilação do Estado judaico", afirmou o Likud, alegando possuir provas de casos de "corrupção, ameaças, violência, falsificações e uso de `software` proibido para induzir os eleitores a votar".
Com 85,6% dos votos apurados, a coligação de direita e extrema-direita liderada por Netanyahu soma 53 lugares, contra 48 da oposição, liderada pelo ex-chefe das Forças Armadas Gadi Eisenkot, ao passo que os partidos árabes estão a alcançar representação suficiente para se tornarem atores relevantes nas negociações.
A maioria absoluta no parlamento de Israel (Knesset), que tem 120 deputados, exige 61 mandatos.