Partido de Netanyahu acusa formações árabes de sabotagem

As eleições "foram sabotadas por partidos árabes que apoiam o terrorismo e a aniquilação do Estado judaico", afirmou o Likud, alegando possuir provas de casos de "corrupção, ameaças, violência, falsificações e uso de `software` proibido para induzir os eleitores a votar".

Com 85,6% dos votos apurados, a coligação de direita e extrema-direita liderada por Netanyahu soma 53 lugares, contra 48 da oposição, liderada pelo ex-chefe das Forças Armadas Gadi Eisenkot, ao passo que os partidos árabes estão a alcançar representação suficiente para se tornarem atores relevantes nas negociações.

A maioria absoluta no parlamento de Israel (Knesset), que tem 120 deputados, exige 61 mandatos.