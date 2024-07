Pelo menos cinco palestinianos mortos pelo exército na Cisjordânia

As forças israelitas invadiram o campo durante a madrugada e mataram cinco pessoas, segundo várias fontes do campo de Tulkarem, uma cidade situada no extremo ocidental da Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.

Entre as vítimas conta-se uma mulher e a filha que trabalhavam como voluntárias nos serviços de socorro, disse à Agência France Presse Faisal Salamah, funcionário do campo de refugiados.

De acordo a fonte, o Exército israelita, que entrou no campo "na madrugada de terça-feira", também matou "três jovens".

O Exército israelita ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O Crescente Vermelho Palestiniano anunciou durante a madrugada que as equipas tinham prestado tratamento médico a um homem com ferimentos de bala.

Em seguida, informou que tinha tratado e transportado para o hospital três mulheres, uma das quais tinha sido "ferida num olho por estilhaços" no campo de Tulkarem.

A agência oficial palestiniana Wafa referiu um "ataque com `drones`" israelita acompanhado de uma incursão de 25 veículos militares e numerosos bulldozers, que "invadiram" o campo antes de começarem a "destruí-lo e a vandalizá-lo".

A guerra na Faixa de Gaza conduziu a uma intensificação da violência na Cisjordânia ocupada.

Desde 07 de outubro do ano passado, pelo menos 579 palestinianos foram mortos por soldados ou colonos israelitas, de acordo com as autoridades palestinianas.

Segundo os números oficiais israelitas, pelo menos 16 israelitas morreram em ataques ou bombardeamentos palestinianos.