Pelo menos quatro mortos em ataque de Israel contra hotel em Beirute

Um ataque israelita contra um hotel no centro de Beirute provocou hoje pelo menos quatro mortos e 10 feridos, informou o Ministério da Saúde libanês.

De acordo com o relato de um fotógrafo da agência de notícias francesa France-Presse (AFP), que se deslocou até junto do hotel localizado à beira-mar, é possível ver um quarto com as janelas partidas, tendo as forças de segurança isolado a área.

No sábado, o exército israelita anunciou que iria lançar uma nova "vaga de ataques" contra Beirute, indicando que o alvo eram os arredores sul da capital, um bastião do movimento pró-Irão Hezbollah.

Também no sábado, as autoridades libanesas revelaram que mais de 450 mil pessoas foram deslocadas pelos ataques israelitas no Líbano, numa altura em que o país está sob intensos bombardeamentos desde segunda-feira, em retaliação a ataques do Hezbollah.

"O número total de pessoas deslocadas registadas atingiu 454.000", das quais mais de 110.000 estão alojadas em centros de acolhimento, declarou a ministra dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed, durante uma conferência de imprensa.

Já o Ministério da Saúde do Líbano revelou que quase 300 pessoas perderam a vida no país, desde que foi arrastado para a guerra em curso no Médio Oriente, durante a última semana.

"O balanço da agressão israelita, desde a madrugada de segunda-feira, ascendeu a 294 mártires e 1.023 feridos", segundo um comunicado do Ministério da Saúde citado no sábado pela AFP.

