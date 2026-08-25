Petroleiro atingido por "projétil desconhecido" ao largo da costa de Omã

O incidente ocorreu a 9 milhas náuticas (16,7 quilómetros) a nordeste da cidade omanita de Ash Shishah, no estreito de Ormuz, referiu na segunda-feira à noite a agência, sob a tutela do exército do Reino Unido.

A UKMTO, que acompanha o tráfego marítimo em todo o mundo, não revelou nem a nacionalidade nem a direção de navegação do petroleiro e admitiu que o impacto ambiental do incidente é ainda desconhecido.

A agência, com sede em Londres, garantiu que a tripulação está em segurança, mas pediu às embarcações que navegam na área que procedam com cautela e comuniquem qualquer atividade suspeita.

Os navios que transitam pelo estreito de Ormuz têm sido alvos frequentes desde o início da ofensiva militar de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, a 28 de fevereiro.

A República Islâmica, que reivindica o controlo desta via navegável estratégica, foi ameaçada na segunda-feira com "estrangulamento económico" pelo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que anunciou uma nova ronda de sanções contra os parceiros comerciais do país.

Em respota, o ministro da Economia iraniano prometeu "uma nova derrota" para os Estados Unidos e garantiu ter um "plano de dois anos" para lidar com a situação.

Os Estados Unidos "fizeram de tudo para testar a determinação do povo iraniano e dos responsáveis do país, mas falharam sempre. Parece que queriam sofrer uma nova derrota", afirmou o ministro, Ali Madanizadeh, na televisão estatal.

Horas antes, a UKMTO disse que um outro petroleiro estava em chamas após ter sido atingido por um "projétil desconhecido" no mar Vermelho ao largo do porto saudita de Yanbu.

"Uma empresa comunicou que um petroleiro foi atingido por um projétil desconhecido, provocando um incêndio no convés principal do navio. Toda a tripulação está sã e salva", acrescentou a UKMTO.

"Não foi relatado qualquer impacto ambiental", referiu.

A agência precisou que o incidente ocorreu a 63 milhas náuticas (cerca de 117 quilómetros) a oeste de Yanbu.

A empresa britânica de segurança marítima Vanguard Tech anunciou que um navio com pavilhão saudita foi atingido por um míssil e estava a arder.

Os rebeldes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, têm vindo a atacar regularmente navios sauditas desde que anunciaram, no final de julho, um bloqueio marítimo contra Riade, que apoia o governo iemenita.

Após o bloqueio do estreito de Ormuz por Teerão, o porto de Yanbu tornou-se o principal ponto de saída do petróleo da Arábia Saudita.

O estreito de Bab el-Mandeb, no extremo sul do mar Vermelho, passou a ser uma passagem crucial para o tráfego marítimo.