Plano de Israel para construir colonatos em Gaza espera aprovação de Netanyahu

"A Administração de Assentamentos, sob a minha direção no Ministério da Defesa, concluiu o seu planeamento e estamos prontos para estabelecer três colonatos imediatamente, assim que recebermos luz verde do primeiro-ministro", declarou Smotrich num vídeo da cidade de Sderot, publicado nas redes sociais.

Líder da ala radical que apoia o governo de Benjamin Netanyahu, Smotrich acrescentou que Israel deve completar "a conquista do território restante (em Gaza), derrotar o Hamas e estabelecer um cinturão de colonatos judaicos".

"Onde não há colonatos, não há segurança. Não vamos voltar à realidade que existia antes de 07 de outubro", declarou, recorrendo um slogan que usa há anos.

As tropas israelitas já controlam quase 70% do território de Gaza, amontoando mais de dois milhões de palestinianos em pouco mais de 100 quilómetros quadrados, sendo o restante inacessível aos habitantes.

O governo israelita de Ariel Sharon desmantelou em 2005 um total de 21 colonatos localizados no sul da Faixa de Gaza, conhecidos como o bloco Gush Katif, apesar da oposição, e obrigou quase 9.000 colonos a abandonar o local, na sequência de um plano de retirada unilateral.

Ataques israelitas hoje no sul e centro da Faixa de Gaza mataram pelo menos oito pessoas, incluindo duas crianças, e feriram pelo menos outras 20, segundo as autoridades de saúde e os serviços de emergência, controlados pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

Em Khan Younis, um ataque atingiu uma tenda no bairro de Al-Mawasi após um aviso prévio, matando uma mãe de 23 anos e a sua filha de um ano, de acordo com o Hospital Nasser.

Um outro ataque na cidade de Qarara, a noroeste da cidade, ao início do dia, matou um homem de 31 anos, segundo o Hospital Nasser.

Num incidente separado na mesma área, um ataque atingiu uma tenda de deslocados na zona costeira de Khan Younis, matando duas pessoas e ferindo outras 13, segundo o Hospital Nasser e o Crescente Vermelho Palestiniano.

Na região central de Gaza, um ataque com um `drone` atingiu uma tenda em Deir al-Balah, matando pelo menos três palestinianos, incluindo um rapaz de oito anos e o seu avô, segundo as autoridades médicas.

Um ataque no sul da Faixa de Gaza, no domingo, matou Zaher Abu Salem, informou o exército israelita, descrevendo-o como membro da Jihad Islâmica e envolvido no ataque de 07 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra.

Embora os combates tenham diminuído desde o cessar-fogo em outubro, as forças israelitas realizam ataques quase diários, que já resultaram na morte de 1.045 palestinianos, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Israel afirma estar a atacar militantes, alegando frequentemente que estes planeavam ataques contra as tropas israelitas. Cinco soldados israelitas foram mortos em ataques de militantes desde o cessar-fogo.

O Ministério da Saúde de Gaza, que faz parte do governo liderado pelo Hamas, mantém registos detalhados das mais de 73 mil vítimas desde início do conflito, mas não proporciona uma discriminação entre civis e militantes.

O ataque liderado pelo Hamas, a 07 de outubro, contra Israel, matou cerca de 1.200 pessoas e fez 251 reféns.

PDF // RBF

Lusa/Fim